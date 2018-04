Castelfranco di Sotto: senso unico in piazza Garibaldi

È in vigore da venerdì 30 marzo il senso unico di marcia nel tratto di Piazza Garibaldi che congiunge Via San Severo a Via De Gasperi a Castelfranco di Sotto.

L’amministrazione comunale ha deciso l’istituzione di questa variazione alla viabilità per consentire un incremento delle condizioni generali di sicurezza degli utenti della strada e favorire una più agevole transitabilità agli scuolabus diretti alla vicina scuola dell’infanzia.

Al senso unico di marcia di questa strada, con direzione Via San Severo – Via De Gasperi, è stato inoltre abbinato un riordino della sosta veicolare nella stessa area, portato a termine mediante la realizzazione di stalli per la sosta dei veicoli.

“Abbiamo verificato che l’assetto della viabilità finora applicato non consentiva un transito agevole ed in condizioni di sicurezza per gli autobus destinati al trasporto scolastico - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - la circolazione a doppio senso di marcia in questa parte di Piazza Garibaldi creava continuamente problemi di scambio tra i veicoli, a causa della ristrettezza strutturale della carreggiata e la possibilità di sosta consentita su di un lato della strada. La modifica alla viabilità di questo tratto è stato quindi necessario per garantire una maggiore sicurezza, pensando in particolar modo ai bambini che frequentano la scuola materna”.