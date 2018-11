'Sentinelle di notte' a Cascina, il M5S: "Servizio pericoloso e inefficace"

Arrivano critiche sul progetto 'Sentinelle di notte', lanciato pochi giorni fa dal Comune di Cascina che prevede la collaborazione con il Corpo Guardie di Città per la sorveglianza notturna sul territorio comunale.

Non condivide l'iniziativa il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle. "Con la scelta di cedere il controllo notturno ad un istituto privato stiamo imboccando un cammino potenzialmente pericoloso, sperimentale ed inefficace - sottolineano i consiglieri comunali pentastellati Claudio Loconsole e David Barontini - potenzialmente pericoloso perché un cammino simile è già stato fatto ed è iniziato proprio qui in Toscana. Stiamo parlando della sanità, quella che prima era con la 'S' maiuscola: l'accesso alle prestazioni della sanità pubblica è stato reso sempre più complicato a vantaggio del privato. Potenzialmente pericoloso perché si sta demandando a privati un servizio fondamentale come il controllo del territorio che deve rimanere nelle mani dello Stato. Sperimentale perché società e/o cooperative trarrebbero ingenti guadagni da questo nuovo tipo di servizi a discapito dei cittadini, delle forze dell'ordine e del comparto della sicurezza. Inefficace perché questo servizio notturno non ridurrà certamente furti e scippi negli orari diurni. Inefficace - proseguono i Cinque Stelle - perché le guardie private non possono fermare individui sospetti né tanto meno identificarli ma devono segnalare non solo i reati (obbligo già sancito dal codice penale per gli incarichi di pubblico servizio) ma anche i fatti che possono pregiudicare la pubblica sicurezza alle forze dell'ordine che, purtroppo, continuano ad essere sottodimensionate".



Il Movimento 5 Stelle di Cascina si domanda, quindi, il perché di questa scelta "nonostante la possibilità, non remota e spesso prospettata da questa amministrazione, di aumentare il numero degli agenti della Polizia Municipale".

“Come Movimento 5 Stelle siamo fermamente contrari alla privatizzazione della sicurezza e ancor più alla 'sicurezza fai da te' con spray al peperoncino demandando al privato cittadino o ad un istituto privato l’onere del quieto vivere” concludono i due consiglieri del M5S Cascina.