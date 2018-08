Stazione, arrestato clochard ricercato per omicidio

Si era reso responsabile della morte di un clochard come lui, provocata a suon di pugni in una rissa scoppiata qualche mese fa a Roma alla Stazione Termini. Un 42enne Polacco, in Italia senza fissa dimora, da quel giorno aveva cambiato zona ed era qui a Pisa.

Intanto le indagini sono andate avanti e da qualche settimana la Procura di Roma aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Gli operatori della Polfer di Pisa lo hanno fermato ieri pomeriggio, venerdì 10 agosto, al Binario 1 della Stazione Centrale. Decisive prima le foto segnaletche poi il confronto delle impronte digitali. L'uomo si trova al Don Bosco in attesa di decisioni della Procura competente.

"Questo arresto - spiega in una nota la Polfer di Pisa - si inserisce in una vasta operazione che la Polizia di Stato ha avviato in corrispondenza delle festività estive, tenuto conto del consueto incremento degli afflussi nelle città d’arte".