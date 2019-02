Controlli della Finanza in centro: sequestrati 10 grammi di marijuana

La Guardia di Finanza di Pisa ha effettuato un servizio per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in centro e presso la stazione di Pisa centrale, in esecuzione delle direttive di Prefetto e Comitato Ordine e Sicurezza. Grazie all'aiuto dell'unità cinofila sono stati trovati e sequestrati oltre 10 grammi di marijuana, ed un soggetto è stato segnalato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.