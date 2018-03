Controlli in Piazza dei Miracoli: nove sequestri di merce venduta abusivamente

La Polizia Municipale ha eseguito nei giorni scorsi dei controlli contro l'abusivismo particolarmente accurati nella zona turistica di Piazza dei Miracoli. Da giovedì a domenica sono stati nove i sequestri di merce, tra occhiali, bastoni per i selfie, bigiotteria ed abbigliamento vario. Per la sicurezza di turisti e cittadini è stato allontanato dall'area un gruppo di giovani rom che si aggirava fra le persone in maniera sospetta.

L'aspetto sicurezza si è poi stato curato con i servizi serali e notturni in centro e in zona stazione. Spiccate due multe da 6.667 euro a due minimarket che vendevano alcool dopo le 24 e 2 multe da 516 euro ad altrettanti locali per la mancanza della valutazione dell'impatto ambientale. Un'altra multa, da 100 euro, ad un esercizio di vicinato che esponeva la merce fuori dal negozio senza averne titolo.

Sanzionato inoltre un bus turistico trovato in sosta in via Andrea Pisano invece che nel parcheggio dedicato di via Pietrasantina: multa da 185 euro più il ticket parcheggio maggiorato per il mancato pagamento.

Sul lato del rispetto del codice della strada in totale in quattro giorni sono state 194 le multe, di queste 33 a veicoli che tentavano di entrare in ZTL contromano per eludere i varchi elettronici e 30 sanzioni grazie allo street control. Trovati durante i controlli un automobilista alla guida con patente scaduta e uno senza punti: per loro multa da 160 euro e revoca del documento.