Via Vecchia di Barbaricina: sequestrati bastoni per selfie e ombrelli

Dieci sequestri di merce messa in vendita senza autorizzazione grazie alla pattuglia della Polizia Municipale in borghese che ha controllato ieri, lunedì 22 gennaio, la zona di piazza dei Miracoli, in particolare via Vecchia di Barbaricina. Tra gli oggetti sequestrati decine di bastoni per selfie, ombrelli, letterine di legno, giocattoli.

Inoltre gli agenti di via Battisti hanno elevato quattro multe da 500 euro per abbandono dei rifiuti e 10 multe da 100 euro l’una ad attività commerciali che esponevano merce all’esterno del negozio senza autorizzazione. In via Cimabue ritrovato un motociclo rubato che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.