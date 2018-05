Era una fabbrica del falso: sequestrato appartamento a Pisa

La Polizia Municipale ha scoperto e sgominato una piccola fabbrica del falso. Dopo giorni di pedinamenti gli agenti di via Battisti hanno trovato in un appartamento tutto l'occorrente con cui veniva falsificata la merce. In particolare macchine da cucire e una pressa, con cui venivano attaccate ai capi di abbigliamento le etichette false di alcuni dei marchi più famosi come Gucci, Louis Vuitton, Armani, Prada, Nike, Adidas, Fendi, Liu Jo, Napapijri, Ralph Lauren.

Sono stati sequestrati decine di capi tra borse di pelle, cinture, foulard, maglie e pantaloni. L'attività investigativa è ancora in corso per capire tutte le responsabilità, intanto l'abitazione è stata posta sotto sequestro. Si tratta del secondo opificio scoperto e sgominato in poco tempo: l'obiettivo strategico è risalire la filiera del falso per colpire a monte.

Dall'inizio dell'anno sono stati oltre 100 i sequestri di merce, 4 di questi negli ultimi due giorni, soprattutto lungo l'asse centrale dalla stazione alla zona Duomo.