Bufera in Avr: l'azienda di manutenzione stradale sotto sequestro per rapporti con la 'ndrangheta

Firenze, tutte le strade portano alla 'ndrangheta

„

Sequestro e amministrazione giudiziaria per l'azienda Avr, la maxi holding calabrese-romana che si occupa della gestione di strade e rifiuti e opera con 12 sedi stabili e autonome, 18 distaccamenti operativi e 4 impianti in 5 regioni italiane, tra cui la Toscana. In regione, l'Avr si occupa con Global Service della manutenzione della superstrada Fi-Pi-Li (dal 2012). A Pisa e in altri comuni della provincia si occupa della manutenzione del verde urbano, dello spazzamento delle strade e recentemente ha offerto servizio per la sanificazione in concomitanza con l'emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A emettere il provvedimento il gip del tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale procura. Nell'inchiesta calabrese ci sono 13 indagati, due dei quali per concorso esterno in associazione mafiosa. Dalle indagini dei magistrati reggini - che hanno fatto largo uso di intercettazioni - sarebbero infatti emersi rapporti della Avr con imprenditori interni o collegati con cosche di 'ndrangheta e con amministratori pubblici, in un "contesto di relazioni di scambio reciproco finalizzato ad assicurare a tutti i protagonisti varie utilità".

Secondo i pm, inoltre, "la accertata permeabilità aziendale agli interessi mafiosi e a quelli della cosidetta 'cattiva politica' sarebbero alla base dell'espansione territoriale del gruppo".