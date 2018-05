Piazza dei Cavalieri, lotta alla 'mala-movida': sequestri di birre, droga e biciclette

Controlli per contrastare la 'mala-movida' da parte della Polizia nel centro storico, con particolare riguardo a Piazza dei Cavalieri e alle vie di accesso alla piazza stessa.

Gli agenti in borghese, con il supporto delle Volanti della Questura, hanno sequestrato 95 bottiglie in vetro di alcolici, in particolare birra, 6 grammi di marijuana, 5 biciclette utilizzate da venditori abusivi, privi di autorizzazione.

E’ stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 5mila euro nei confronti di un venditore abusivo sottoposto a controllo dagli agenti.