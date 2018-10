Birre per la malamovida in un appartamento: sequestrate 1200 bottiglie

Ancora un deposito di birre scoperto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 settembre dalla Polizia Municipale all'interno di un appartamento del centro storico di Pisa.

Gli agenti, dopo un'attività di pedinamenti e appostamenti, hanno sequestrato 1200 birre che erano contenute all’interno di frigoriferi, pronte per essere vendute abusivamente tra piazza dei Cavalieri e piazza delle Vettovaglie. La Polizia Municipale ha emesso un verbale di 5mila euro nei confronti del cittadino straniero che si trovava all’interno dell'edificio.



Nell’ambito di controlli serali e notturni in centro storico gli agenti della Municipale hanno inoltre sanzionato un minimarket per aver venduto alcol ad un minorenne, con una multa di 333 euro.