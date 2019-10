Vende canapa nel distributore automatico: nei guai 25enne

E' stato posto sotto sequestro questa mattina dagli agenti del Commissariato di Polizia e da quelli del Comando Polizia Locale di Pontedera un distributore automatico di essenze e profumi in via Roma al cui interno erano in vendita anche confezioni contenenti infiorescenze di canapa.

"La canapa sativa L. è la pianta dalla cui infiorescenza si ricava l’hashish mentre dalla resina deriva la marjuana - spiegano dal Commissariato - la coltivazione di detta pianta è consentita senza autorizzazione, prevista solo per le specifiche attività indicate nell’art. 1 della legge 242/2016, la quale esonera da responsabilità penale il coltivatore nel caso in cui venga riscontrato la presenza di THC inferiore al 0,6%. Tale esimente dalla parte preponderante della giurisprudenza non viene riconosciuta invece al venditore. L’indirizzo giurisprudenziale è stato confermato anche da una specifica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la quale ha ammesso la libera vendita solo se nei predetti derivati sia escluso qualsiasi percentuale di THC".

Ma sulle confezioni, dai nomi accattivanti quali Deep Purple, Cherry kush, Orange Bud, Cream Mandarine, Strawberry, Lemon Candy e similari, presenti nel distributore, erano indicate percentuali di THC. Per questo le confezioni sono state sottoposte a sequestro per le analisi, mentre al distributore sono stati apposti i sigilli.

Il titolare del punto vendita, un 25enne incensurato di Calcinaia, è stato segnalato in stato di libertà in quanto è stato ipotizzato il reato ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 (commercializzazione di sostanze stupefacenti).