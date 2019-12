Da Lucca a Pisa per rifornirsi di droga: scoperti alla stazione

Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Pisa hanno svolto numerosi controlli antidroga presso la Stazione Centrale.

Le attività, condotte con l’ausilio delle unità cinofile, hanno consentito di segnalare alla Prefettura due persone lucchesi che erano giunte a Pisa per rifornirsi di sostanza stupefacente. I due sono stati scoperti in possesso di hashish e cocaina per complessivi 30 grammi. La droga è stata sequestrata.

Le operazioni di controllo dei finanzieri si inquadrano nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a contrasto della criminalità nella zona della stazione di Pisa Centrale.