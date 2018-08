Commercio abusivo: sequestrati 50 kg di merce sulla spiaggia di Calambrone

Nell’ultimo fine settimana di luglio, il servizio sul litorale messo in atto dalla Polizia Municipale per contrastare il commercio abusivo sulla spiaggia durante i momenti più critici dell’estate, ha portato al sequestro di circa 50 kg di merce posta in vendita senza autorizzazione sulla spiaggia di Calambrone. Sempre nei giorni scorsi il personale di presidio in piazza del Duomo ha effettuato un altro sequestro di merce venduta senza autorizzazione.



Nella mattina di lunedì, 30 luglio, la pattuglia della Polizia Municipale in servizio nell’area monumentale, ha sventato un tentativo di furto ai danni di un gruppo di turisti cinesi da parte di alcune giovani donne di etnia rom. Nell’ambito dei controlli antidegrado in zona Stazione e in altre parti della città sono stati rimossi 14 relitti di biciclette abbandonati, mentre in via Quarantola è stato ritrovato uno scooter rubato.



Nella giornata di mercoledì, 1 agosto, durante un servizio straordinario di controllo iniziato alle 6.30 del mattino all’interno dell’ospedale Santa Chiara e del parcheggio di via Vecchia di Barbaricina, la Municipale ha sequestrato in tutto oltre 242 prodotti posti in vendita abusivamente e contraffatti, tra cui circa 40 ombrelli, 10 ventagli, 30 spinner, 42 orologi, oltre a numerosi accendini e inoltre, per quanto riguarda la merce contraffatta sequestrata, 50 borse e 70 occhiali da sole.



“Le operazioni effettuate dalla Polizia Municipale nelle giornate di domenica, lunedì e mercoledi e gli eccellenti risultati riportati confermano pienamente l’efficacia e validità delle linee programmatiche impartite dalla sottoscritta - sottolinea l'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - tali attività di controllo proseguiranno in maniera serrata ed incessante da parte della Polizia Municipale a cui va il mio ringraziamento”.