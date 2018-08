Giochi da spiaggia e ombrelloni in vendita senza autorizzazione: merce sequestrata a Calambrone

Sono proseguiti anche nello scorso weekend, sabato 4 e domenica 5 agosto, sulle spiagge del litorale pisano, i controlli per verificare le licenze di vendita degli ambulanti.

La Polizia Municipale, impegnata nel servizio in spiaggia che si tiene in maniera dinamica nei giorni più critici della stagione, ha riscontrato nel fine settimana 5 licenze regolari di vendita, tra cui una di tipo alimentare (granite), mentre ha provveduto ad effettuare ben 4 sequestri di merce posta in vendita senza regolare autorizzazione sulla spiaggia del Calambrone.

Sono stati sequestrati due carrelli (che servono ai venditori per spostarsi sull’arenile della spiaggia) colmi di merce posta in vendita abusivamente: vestiti, costumi, ombrelloni e giocattoli per il mare.



Un ulteriore sequestro è stato effettuato al mercato domenicale di Marina di Pisa, nei confronti di un venditore abusivo che esponeva la merce senza regolare autorizzazione, tra cui giochi e utensili per la casa.



Sempre nel fine settimana la pattuglia che presidia la zona monumentale ha provveduto ad effettuare altri 4 sequestri di merce, tra cui borse e occhiali, due per contraffazione e due per mancanza di regolare licenza alla vendita.

“Il piano Spiagge Sicure in atto da alcune settimane - dichiara l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - sta conseguendo i risultati previsti nel contrasto al commercio abusivo. L’istituzione di agenti in presidio sulle spiagge costituisce sicuramente un serrato ed efficace metodo di contrasto alla vendita di merce contraffatta sul litorale”.

