Merce in vendita abusivamente in piazza dei Miracoli: 25 aprile di sequestri

Proseguono i controlli antiabusivismo nella zona di piazza dei Miracoli da parte degli agenti della Polizia Municipale. Nella sola giornata di mercoledì 25 aprile sono stati dieci i sequestri. Oltre cento oggetti sequestrati: 15 borse in pelle contraffatte, 41 occhiali, 36 orologi, 8 selfie, 8 ombrelli, 25 occhiali, numerosi giocattoli, ventagli e letterine in legno.

Durante i controlli per verificare la regolarità delle attività commerciali sono state elevate 8 multe per irregolarità contributiva e 2 multe da 169 euro per occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione.

Negli ultimi 6 giorni sono state 319 le sanzioni per infrazioni al codice della strada. In particolare 11 ad automobilisti che per evitare i varchi elettronici cercavano di accedere alla Ztl contromano: un servizio di controllo che sarà ripetuto. Una sanzione ad un veicolo per revisione mancante e infine in zona Cisanello sono stati rimossi 4 relitti di veicoli (3 auto ed un ciclomotore).