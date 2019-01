Controlli in via Vecchia Barbaricina: la merce falsa era nascosta sui tetti

Merce contraffatta nascosta sul tetto. E' la scoperta in cui si sono imbattuti lunedì mattina, 7 gennaio, gli agenti della polizia municipale di Pisa nel corso di un servizio di contrasto al commercio abusivo nella zona monumentale.

Dopo aver notato intorno a via Vecchia Barbaricina, grazie al controllo di personale in borghese, un continuo passaggio di venditori abusivi che uscivano a mani vuote dal parcheggio, gli agenti hanno ispezionato nuovamente l’interno dell’area di sosta (la stessa in cui, lo scorso settembre, furono ritrovate le borse nascoste in fondo ai cassonetti dei rifiuti) senza trovare traccia di merce.

Si sono poi arrampicati sui tetti degli edifici che circondano il parcheggio. E proprio qui hanno trovato il nascondiglio dove i venditori abusivi della zona tenevano la merce: sono state sequestrate in tutto circa 70 borse contraffatte, di varie marche e diversi modelli, avvolte in involucri di nylon.

“Un ringraziamento alla Polizia Municipale per l’ennesima azione di contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione, frutto di un’attività investigativa portata avanti per diversi giorni - sottolinea l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - l’operazione è stata eseguita nella zona monumentale, oggetto di presidio fisso delle forze dell'ordine fin dal nostro insediamento e di interventi immediati come la riapertura di via Vecchia Barbaricina al traffico. I controlli e i sequestri proseguono quotidianamente nella zona e in tutto l’asse commerciale della città. La lotta al commercio abusivo e al degrado non conosce sosta, fino a quando i fenomeni dell’abusivismo e dell’illegalità diffusa non saranno debellati”.