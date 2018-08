Blitz contro il commercio abusivo in via Vecchia di Barbaricina: fuggi fuggi e sequestri

Azione contro il commercio abusivo effettuato ieri pomeriggio, 7 agosto, in via Vecchia Barbaricina a Pisa, nei pressi dell'area monumentale, dai Carabinieri della Compagnia di Pisa , supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze.



Alla vista dei militari, i commercianti abusivi sono fuggiti. Nel fuggire, molti di loro hanno abbandonato la merce: occhiali, accessori, borse di marchi noti, tutto contraffatto. Il sequestro dei Carabinieri, operato infine a carico di un solo senegalese di 45 anni, ammonta a un valore complessivo di alcune centinaia di euro e consiste in oltre 30 borse, circa 170 paia di occhiali e altri articoli di marca pregiata.