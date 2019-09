Controlli a Pontedera: sequestrata merce contraffatta

Controlli contro il commercio illegale e il parcheggio abusivo messi in atto dalla Polizia locale di Pontedera che ieri mattina, 12 settembre, in piazza della Solidarietà hanno sanzionato due persone che stavano vendendo merce senza essere in possesso di alcuna autorizzazione. La merce è stata sequestrata.



Sempre nella tarda mattinata di ieri nei pressi della stazione una persona non ancora identificata ha abbandonato a terra un grosso saccone di plastica dandosi alla fuga. All'interno del sacco gli agenti hanno rinvenuto un notevole quantitativo di borse ed accessori contraffatti riportanti marchi di svariate e note ditte del settore. La merce è stata sequestrata in attesa della confisca e della successiva distruzione ai sensi di legge.