Cosmetici irregolari in un negozio: sequestrati 238 prodotti

Sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di San Miniato 238 prodotti cosmetici non sicuri in quanto privi di informazioni obbligatorie sulle etichette. I prodotti, che violavano dunque il codice del consumo, erano stoccati in un negozio di Castelfranco di Sotto, gestito da una persona di nazionalità cinese.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto le irregolarità nell'ambito dei controlli per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale.