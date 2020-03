Polizia Municipale sequestra terreno per smaltimento abusivo di materiali edili

A seguito della segnalazione da parte di un cittadino che ha denunciato lo smaltimento abusivo di materiali edili in zona Tombolo, Comune di Pisa, il nucleo di polizia edilizia della Polizia Municipale si è recata sul posto per effettuare i necessari controlli, dopo aver acquisito la documentazione relativa all’area.

Secondo quanto accertato, gli interventi edilizi autorizzati nell’area consistevano nel restauro e risanamento conservativo di un fabbricato, prevedendo anche lo smaltimento dei materiali provenienti dal cantiere. Nel corso del sopralluogo, la Municipale ha invece scoperto che buona parte dei materiali era stata impiegata per realizzare una massicciata abusiva, ricadente in area soggetta a vincolo ambientale in zona parco. Gli agenti hanno quindi provveduto a porre sotto sequestro penale l’intera area interessata dall’abuso, in violazione alla normativa in materia edilizia e di quella sui beni paesaggistici.