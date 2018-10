40 anni dalla morte del presidente Gronchi: Mattarella atteso a Pontedera

"In questi giorni stiamo definendo con gli organi preposti e con il Centro Studi G.Gronchi diretto dal prof. Paolo Morelli una possibile visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pontedera per una cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario della morte del Presidente Giovanni Gronchi".

E' quanto annuncia sulla propria pagina Facebook il sindaco Simone Millozzi. Una visita che, se si concretizzasse, diventerebbe davvero una bella festa per la città della Vespa per ricordare il Capo dello Stato pontederese deceduto il 17 ottobre 1978.



"Sarebbe una visita che non c'è bisogno di qualificare come storica per la nostra città - scrive Millozzi - Pontedera, qualora riuscissimo a confermare l'evento, accoglierà la massima carica dello Stato Italiano con orgoglio, partecipazione ed affetto".