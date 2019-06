Serie tv 'Enrico Piaggio': casting per le comparse a Pisa

Casting Scena1 cerca comparse per una serie 'Enrico Piaggio', l'imprenditore che ha lanciato l'azienda pontederese. Si cercano uomini e donne dai 18 ai 65 anni, così come bambine e bambini fra gli 8 ed i 10 anni.

I candidati dovranno presentarsi mercoledì 12 giugno fra le 10.30 e le 20, ora di chiusura del casting, presso Manifatture Digitali Cinema (ex Stallette) in via Nicola Pisano 15 a Pisa, muniti di: fotocopia fronte retro del documento d’identità in corso di validità, fotocopia di codice fiscale o tessera sanitaria, fotocopia di un cedolino o altro documento bancario riportante l’Iban di un conto o di una carta loro intestati. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore responsabile munito di fotocopia di un documento e di un Iban.

Le riprese si svolgeranno in provincia di Pisa nella seconda settimana di luglio ed i candidati dovranno essere disponibili in questo periodo. Il lavoro dei candidati che verranno selezionati per le riprese sarà regolarmente retribuito.

Si tratta di una serie ambientata fra il 1945 ed il 1952, tutti i candidati dovranno quindi rispondere ai seguenti requisiti: niente tatuaggi o piercings visibili; no uomini sopracciglia depilate; no unghie decorate o tipo french; niente tagli doppi; disponibilità a modificare acconciature; per gli uomini disponibilità a modificare taglio barba e/o baffi; per le donne trucco leggero o naturale. Chi non dovesse rispondere ai requisiti elencati non sarà ammesso al casting.