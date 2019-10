Servizi di cremazione fra disagi e mancanze: "Situazione di assoluto squallore"

La Società Pisana per la Cremazione torna a denunciare le problematiche dei servizi di cremazione del Comune di Pisa. "Già al momento dell’insediamento della nuova Giunta - scrive in una nota - ci siamo attivati per segnalare all’assessorato di competenza i disagi e le mancanze che il servizio di cremazione presentava nella nostra città e che anche con la precedente giunta non erano stati risolti. Dopo i primi incontri pensavamo di incontrare un’interlocuzione finalmente positiva. Purtroppo a oltre un anno di distanza dobbiamo rilevare ancora la situazione di assoluto squallore in cui si trovano attualmente il Tempio crematorio al cimitero suburbano di Pisa e quelli che dovrebbero essere i servizi connessi all’attività di cremazione".

La cremazione è richiesta nel 46% dei decessi, insiste la società con 3mila aderenti, che elenca poi le proteste più comuni ricevute: "La mancata attivazione della sala del commiato, la nostra società ha rappresentato all’assessore la disponibilità a progettarla e realizzarla a proprie spese con le procedure consentite dalle leggi; la mancata costruzione del Giardino della Rimembranza dove disperdere le ceneri dei cittadini che ne hanno fatto richiesta che, se pur finanziato, è basato su un progetto inadeguato e sul quale abbiamo fatto pervenire formalmente all’amministrazione proposte di modifica senza alcun costo aggiuntivo, la redazione di un'adeguata Carta dei Servizi della cremazione nella quale indicare gli standard delle prestazioni da erogare, la loro qualità nel rispetto dei diritti dei cittadini nella quale si mostrano i diritti e i doveri sia del personale che degli utenti".

"Perdurando questa situazione - conclude la Società Pisana della Cremazione - ci riserviamo di attivare con i propri soci e tutti i cittadini che lo riterranno opportuno tutte le iniziative di denuncia per risolvere una situazione a oggi oggettivamente non più sopportabile".

Immagine di archivio