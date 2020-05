Il Comune di Cascina si fa digitale: "Pronti i servizi online per la scuola e il sociale"

Il Comune di Cascina prosegue nel percorso per la digitalizzazione dei servizi demografici, della scuola, del sociale e dello Sportello Unico per i servizi alle imprese e ai cittadini. "In questo momento particolare, data l’emergenza Coronavirus che ci costringe a casa, diventa importantissimo per i cittadini poter eseguire per via telematica richieste di certificati, documenti, iscrizioni ai servizi scolastici e partecipazione ai bandi di finanziamento - spiega Cinzia Giachetti, assessore al personale - il lavoro svolto è stato complesso e articolato su più macrostrutture del Comune e più assessorati. Ringrazio pertanto l’assessore alla cultura e alla scuola Leonardo Cosentini, l’assessore al sociale Costanza Settesoldi, le responsabili degli uffici competenti Francesca Di Biase e Paola Rosellini e tutto il personale dipendente che si è impegnato moltissimo per ottenere risultati concreti in breve tempo".

"A breve anche per i Servizi Demografici attiveremo la possibilità di richiedere i principali certificati e documenti per via telematica - aggiunge Giachetti - e stiamo già predisponendo la possibilità di effettuare pagamenti online. I servizi online per la prenotazione su appuntamento per carte di identità, pratiche di residenza e certificazioni a sportello, oggi sono stati ulteriormente perfezionati per far risparmiare tempo ai cittadini ed aiutarli in questo particolare periodo. La modalità dell’appuntamento preserva i cittadini da contatti diffusi e da situazioni di potenziali aggregazioni, nell’interesse della sicurezza e salute di tutti".

Per fruire di questi servizi è sufficiente accedere alla home page del sito istituzionale del Comune di Cascina, aprire la sezione 'Servizi online' e scegliere l’applicazione desiderata. I servizi attualmente disponibili sono per la partecipazione al bando per il contributo straordinario di locazione, iscrizione ai servizi educativi, invio pratiche Suap e segnalazioni online. Man mano che saranno attivati i nuovi servizi l’elenco sarà completato.

In attesa di ottimizzare questi servizi, per i cittadini che non possiedono computer e stampante e per i casi di urgenza e necessità, il Comune continuerà ad erogare il servizio presso gli uffici di competenza. Inoltre, per i servizi online, sono indicati numeri di telefono e email per fornire supporto ai cittadini che dovessero trovare difficoltà nella compilazione dei moduli. Si raccomanda di seguire le istruzioni indicate e necessarie per l’accettazione delle pratiche degli utenti.

L'assessore Costanza Settesoldi sottolinea che questo passaggio è stato studiato per venire incontro al cittadino sotto molti punti di vista, non solo sanitari. "Il portale del contributo affitto funziona anche sui cellulari, dunque è fruibile dalla stragrande maggioranza di persone, e sarà utilizzabile anche per il contributo ordinario. Il sistema, poi, non va avanti in caso di errori, impone pertanto una redazione perfetta, e questo previene il rigetto di una domanda per errata compilazione".

"Faccio l'esempio degli estremi della registrazione che non possono essere scaduti - aggiunge Settesoldi - in una domanda cartacea l'irregolarità della registrazione avrebbe consentito l'inoltro e determinato il successivo rigetto, mentre oggi il sistema segnala la criticità e dunque il richiedente può ovviare al problema nel tempo del bando, senza incorrere nel rigetto". "Questa emergenza ci ha imposto delle scelte operative innovative - aggiunge l’assessore Leonardo Cosentini - che devono rappresentare buone pratiche anche per il futuro, una volta superata la fase emergenziale". "I servizi scolastici ed educativi - conclude - saranno tutti online, pur mantenendo sempre il supporto telefonico e via email, per forbire un servizio tempestivo ed efficiente, moderno, adeguato alle nuove tecnologie e che consente di evitare code, assembramenti e anche perdite di tempo all’utenza. Il futuro è tracciato".