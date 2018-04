Sicurezza: più pattuglie in strada e servizi mirati contro i 'parcheggiatori abusivi'

Insistere sul controllo del territorio, con più operazioni e presenza in strada delle forze dell'ordine. E' la direzione tracciata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Angela Pagliuca, che ieri 4 aprile si è riunito con la presenza dei sindaci di Pisa e Pontedera.

Sono aumentati gli sforzi di agenti e militari, che hanno portato a più denunce ed arresti: "Particolare attenzione - spiega la Prefettura - è stata rivolta ai servizi straordinari di controllo attivati e tuttora operativi ai quali hanno partecipato anche le Polizie Locali alla luce di opportune forme collaborative previste dalle recenti normative e dal 'Patto Pisa Sicura'. L'azione investigativa ed i servizi straordinari di controllo del territorio hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati". Fra questi l'individuazione a Pisa del 21enne autore di diversi furti che hanno creato preoccupazione in città.

Sul piano dell'azione preventiva è stato "assicurato, da parte dei sindaci, il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza con l'impegno, anche di carattere finanziario, da parte del sindaco di Pontedera, di intensificare l'illuminazione pubblica in quelle zone della città ritenute maggiormente vulnerabili". L'attenzione della Prefettura verte poi anche sul fenomeno 'parcheggiatori abusivi', in relazione anche a recenti esposti fatti all'Ufficio del Governo da parte di cittadini ed organizzazioni di categoria.

Sul punto il prefetto ha disposto apposite riunioni tecniche in Questura, nel corso delle quali "verranno calendarizzati gli interventi che le forze dell'ordine, unitamente alle Polizie Locali, effettueranno nei due Comuni. Le strategie operative prevedono un significativo impegno da parte degli operatori di polizia per contrastare il suddetto fenomeno e consentire, secondo la disponibilità dei posti presenti nei centri esistenti sul territorio nazionale, l'espulsione con accompagnamento alla frontiera degli extracomunitari che nel corso dei controlli fossero sprovvisti di titolo di soggiorno. L'azione condivisa con i sindaci verrà effettuata in un contesto di interventi dinamici e improvvisi nei luoghi ove notoriamente si registra il fenomeno. Nei prossimi giorni il Questore convocherà un tavolo tecnico in Questura per disporre i servizi straordinari, fermo restando che nell'ambito dell'ordinario controllo del territorio le pattuglie assicureranno frequenti passaggi, anche in funzione di deterrenza, nei luoghi dove si registra la presenza dei parcheggiatori abusivi".