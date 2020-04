'ConTEnere l'emergenza': il servizio gratuito dell'Istituto italiano di Psicoanalisi di gruppo

L'Istituto italiano di Psicoanalisi di gruppo, attraverso i suoi centri per la Clinica e la Formazione dislocati in vari sedi italiane, si è organizzato per offrire un servizio di Ascolto psicologico a coloro che ne sentano il bisogno e intendano farne richiesta, sia individualmente che come gruppo. Un team di professionisti esperti, coordinati dal responsabile del Centro per la Clinica e la Formazione di Pisa. sarà a disposizione per accogliere, contenere ed indirizzare, gratuitamente, le richieste di aiuto che ogni individuo sentendone il bisogno vorrà porre, valutando anche la possibilità di organizzare questo ascolto in gruppi (ad esempio operatori, genitori o altro).

Si tratta di un servizio di ascolto e consulenza breve, telefonico o online, rivolto a coloro che in questo momento storico e sociale sono continuamente sollecitati a 'resistere' e trovare soluzioni nuove, per una quotidianità piena di stravolgimenti e incertezze. Ansia, angoscia e paura possono compromettere il buon funzionamento del pensiero, rendendo questo momento difficile da sopportare. L'obiettivo del servizio sarà quindi quello di comprendere, insieme alla persona o al gruppo, il disagio, per accedere ad una nuova lettura degli stati d'animo vissuti nel momento. La consulenza prevede un percorso fino ad un massimo di quattro incontri gratuiti. Se alla fine del percorso di consulenza emergessero altre necessità, sarà compito del servizio che opera su tutto il territorio della Toscana, inviare gli individui a specialisti in strutture pubbliche o private.

