Sesso in pieno giorno ai giardini di via Merlo, a Cisanello. E' successo ieri, 24 agosto, con la coppia che è stata ritratta in un video girato da una persona residente nella zona. Il breve filmato è circolato su Facebook ed ha raccolto vari commenti e reazioni, fra l'indignazione di chi parla di degrado e chi ritiene non sia un episodio così grave.