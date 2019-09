Settimana per il Clima: tanti eventi in vista dello sciopero globale

Dal 20 al 27 settembre Pisa, come molte città in tutto il mondo, verrà animata dai giovani di Fridays For Future per la Climate Action Week, una settimana dedicata ad eventi e mobilitazioni sull'emergenza climatica, che culminerà venerdì 27 settembre con il Global Climate Strike, il terzo sciopero dopo quelli di marzo e maggio, che hanno visto scendere in piazza milioni di persone per chiedere misure concrete contro il riscaldamento globale.

La settimana comincerà venerdì 20 settembre alle ore 18 con un'assemblea pubblica aperta a tutta la città, per allargare la protesta e chiedere che i temi legati alla Giustizia Climatica siano prioritari nelle agende politiche delle istituzioni anche locali. La mobilitazione vede adesioni sia nel mondo della scuola che delle università e sindacati. Cobas, Flc Ccgil e Sisa hanno dichiarato sciopero del comparto scuola, mentre Usb, Usi e CubToscana hanno dichiarato sciopero generale nazionale di tutti i comparti ad eccezione di quello dei trasporti.

La Ccgil Nazionale si occuperà invece di creare assemblee nei luoghi di lavoro di tutte le categorie, riconoscendo, come si legge nella nota di Flc Cgil, che "la lotta per un pianeta vivibile e quella per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono intimamente connesse, così come lo è la lotta contro le diseguaglianze sociali, che comporta che anche il fardello dei costi ambientali si scarichi sugli ultimi anelli della piramide: i lavoratori, i disoccupati, gli studenti, i migranti, i pensionati".

A Pisa arriva anche il supporto dalla Scuola Normale Superiore, che inviterà studenti, docenti e personale alla mobilitazione. Tra gli ospiti della settimana anche il professor Buizza, della Scuola Superiore Sant'Anna, promotore della lettera aperta 'No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica', indirizzata alle più alte cariche dello stato, e che invita a far sì che "l’Italia segua l’esempio di molti paesi Europei e decida di agire sui processi produttivi e il trasporto, trasformando l’economia in modo da raggiungere il traguardo di 'zero emissioni nette di gas serra' entro il 2050". Il professore terrà una lezione aperta in Piazza Garibaldi sabato 21 settembre.

La settimana per il Clima a Pisa

Venerdì 20 settembre ore 18, Piazza XX Settembre: Assemblea Pubblica Fridays For Future Pisa



Sabato 21 settembre ore 17, Piazza Garibaldi: lezione a cura del prof. Roberto Buizza (Scuola Superiore Sant'Anna) 'Rispondiamo ai negazionisti'



Domenica 22 settembre ore 10, Mondostazione DLF: Terra. Acqua. Beni Comuni, in collaborazione con Un Ponte Per - Comitato Toscano, Progetto Rebeldia e Distretto Economia Solidale Altro Tirreno



Lunedì 23 settembre ore 20:30, Cinema Arsenale: 'Antropocene', proiezione film e discussione con Fridays For Future



Martedì 24 settembre ore 18, Largo Ciro Menotti: lezione a cura del prof. Antonello Provenzale (CNR - Area di Pisa) 'Come e perché cambia il clima'



Giovedì 26 settembre ore 18, Biblioteca storia filosofia UniPi: aperitivo sociale per preparazione materiali per il corteo e benefit



Venerdì 27 settembre ore 9, piazza Guerrazzi: 3° sciopero mondiale per il clima a Pisa