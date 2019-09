Settimana Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali: convegno in Logge dei Banchi

Pisa ha aderito alla Settimana Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali, illuminando di verde la sera di sabato 14 settembre le Logge di Banchi, e organizzando ieri pomeriggio alle Logge dei Banchi la conferenza dal titolo 'Le malattie mitocondriali, conosciamole meglio', organizzata da Mitocon Onlus in collaborazione con il Prof. Michelangelo Mancuso e il Prof. Gabriele Siciliano della Clinica Neurologica di Pisa. L’evento, a cui hanno partecipato molti cittadini, era finalizzato a creare un momento di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali che sono le patologie genetiche rare più diffuse al mondo. Si stima che in Europa colpiscano 1 persona su 5000, con importanti ripercussioni, data la gravità e complessità di queste patologie, su tutto il nucleo familiare. Sono molto difficili da diagnosticare e non esistono cure definitive.

Al convegno ha partecipato anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini. “Le malattie rare come quelle mitocondriali rappresentano un tema sensibile e di fondamentale importanza in quanto, proprio perché rare, spesso risultano di difficile diagnosi. L’evento di oggi è di fondamentale importanza per sensibilizzare la cittadinanza e diffondere la conoscenza della malattia, in modo da poter aiutare gli studi in questo campo, compresa la ricerca di possibili cure. Ritengo che sia compito di una amministrazione promuovere iniziative per la prevenzione della salute e la conoscenza delle patologie, incentivando una sempre maggiore connessione fra tutti gli enti preposti a tutelare la salute del cittadino presenti sul territorio”.

Mitocon Onlus è l’associazione di riferimento in Italia per le persone affette da malattie mitocondriali e i loro familiari. Mitocon era presente anche con un banchetto informativo e per raccogliere fondi vitali per promuovere e sostenere la ricerca.

Le Iniziative Pisane al sostegno della Settimana Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali si sono svolte con il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa, della Società della Salute Zona Pisana, dell’Azienda Ospedaliero Università Pisana e delle Associazioni Amiche di Fondazione Telethon.