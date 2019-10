Settimana mondiale dell’allattamento materno: successo per l'iniziativa in Logge dei Banchi

Grande affluenza di pubblico, non solo mamme e bambini, per gli eventi organizzati sabato scorso, 5 ottobre, dal consultorio familiare del Zona Pisana in Logge dei Banchi a Pisa in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e World Health Organization (Who).



L’evento, partito con le note dell’arpa di Francesca Andreazzoli, è proseguito con le letture ad alta voce dei volontari dell’associazione 'Nati per Leggere' e il coro di voci bianche 'Armonie di colori' diretto da Stefania Mazzucchi. A seguire nella sezione 'Diamo voce ai genitori' ci sono stati letture e racconti di pensieri sull’allattamento e una speciale 'ninna nanna lirica' a cura del soprano Elisa Raimondo. Il momento di festa si è poi concluso con un particolare flash mob 'Danza in fascia' con i balli delle mamme con bambini in fascia e delle donne in gravidanza.

Sul canale Facebook dell’Azienda USL Toscana nord ovest i video dei momenti più significativi.