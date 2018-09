Bientina, sfonda la vetrata di un negozio con un palo di cemento: arrestato

Questa notte, fra il 25 ed il 26 novembre, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato a Bientina un romeno di 31 anni domiciliato in Montecatini Terme. Lo straniero è stato sorpreso subito dopo aver sfondato la vetrata di un negozio di elettronica del posto con un palo di cemento.

Mentre cercava di raggiungere l'automobile per scappare è stato bloccato e perquisito. Aveva con sé oggetti da scasso, che sono stati sequestrati. Gli inquirenti sospettano che non fosse solo, sono quindi in corso le indagini per identificare i complici. Intanto l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza.