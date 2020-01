Sforato il limite di PM10 nell'aria: "Necessaria ordinanza per la riduzione del traffico veicolare"

Preoccupa non poco la qualità dell'aria in questo inizio gennaio. Dopo il provvedimento preso dai comuni dal Comprensorio del Cuoio di vietare i fuochi all'aperto per le troppe polveri sottoli rilevate, è La Città Ecologica a chiedere una ordinanza ad hoc per la città della Torre per limitare il traffico veicolare.

A spingere alla richiesta l'associazione ambientalista sono i dati delle PM10 ricavati dai bollettini giornalieri pubblicati dall’ARPAT, e rilevati nelle due centraline presenti in città, quella dei Pass e quella in Piazza del Rosso, tra lungarno Buozzi e via del Borghetto.

"In nove giorni in entrambe le centraline si sono avuti 7 superamenti del limite di 50microgrammi per metro cubo - affermano da La Città Ecologica - tale limite potrebbe essere superato solo 3 volte in un anno secondo le linee guida della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e può essere superato solo 35 volte l’anno secondo i più permissivi limiti in vigore. Altissime le media nel periodo 62,44 e 58,89 microgrammi per metro cubo a fronte di un valore guida OMS per la protezione della salute umana di 10 di media annuale ed un limite in vigore di 20".

"Molto alte anche le concentrazioni delle polveri di dimensioni minori PM2.5, per le quali però sono pochi i dati disponibili" aggiungono dall'associazione che chiede, visto che "le previsioni atmosferiche per i prossimi giorni sembrano annunciare il permanere di condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, che il sindaco adotti urgentemente provvedimenti che impongano una drastica riduzione del traffico veicolare privato e quindi dell’inquinamento atmosferico".

"Chiediamo che venga ordinata la riduzione di tutte le altre fonti inquinanti, a partire dagli impianti di riscaldamento, che danno un contributo all’inquinamento atmosferico. Provvedimenti analoghi sono stati assunti in questi giorni già dai sindaci di molte città, tra cui Firenze" concludono da La Città Ecologica.