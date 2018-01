Sfratti per morosità incolpevole: a Pisa 146mila euro di contributi nazionali

A partire da mercoledì 10 gennaio 2018 sarà pubblicato per 60 giorni (fino al 10 febbraio 2018), nel Comune di Pisa, l’avviso pubblico per l’accesso al contributo nazionale per morosità incolpevole valido per l’anno 2017. La cifra stanziata per Pisa è di 146mila euro.

Per accedere a questo contributo nazionale è necessario che l’inquilino presenti la domanda e dimostri che la morosità dello sfratto sia stata causata in modo incolpevole, ossia che non ha potuto pagare il canone di locazione per una sopravvenuta diminuzione del reddito (per licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione attività, malattia grave o infortunio o decesso di un familiare).

L’Avviso Pubblico individua, in conformità ai criteri statali, le cause indicate e le altre condizioni, soggettive ed oggettive, di ammissione al contributo. Le stesse saranno valutate dalla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo del Lode Pisano. La misura può rappresentare una risposta all’attuale tensione abitativa di numerose famiglie sotto sfratto, proponendo ai proprietari degli inquilini ammessi la sottoscrizione di un nuovo contratto con sanatoria della morosità accumulata o un rinvio dell’esecuzione, dietro erogazione di un’indennità di occupazione.

Laddove il proprietario non intenda aderire a queste proposte o l’inquilino intenda cercare autonomamente un nuovo alloggio, purché ammesso, ha la possibilità di utilizzare una somma come deposito cauzionale per un passaggio da casa a casa.

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa, reperibili sul sito web della rete civica o distribuiti presso l’Ufficio Casa o l'URP del Comune di Pisa o presso i Sindacati degli Inquilini (SICET, SUNIA, UNIAT, Unione Inquilini) e devono essere presentate presso la sede dell’Ufficio Casa in via Fermi 4 o presso l’URP del Comune di Pisa nei giorni di apertura al pubblico.