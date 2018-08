Famiglia in difficoltà sfrattata a San Giuliano: l'associazione offre una casa

Un gesto di grande solidarietà che permette di dare un futuro un po' più stabile ad una famiglia di San GIuliano Terme, con tre figli di cui due iscritti alle categorie protette. “La famiglia - spiega il vicesindaco Franco Marchetti - si trova in serie difficoltà economiche a causa della perdita di lavoro da parte del capofamiglia. Purtroppo, negli ultimi tempi, è venuto anche a mancare il supporto dei genitori del padre e della madre: l'unica entrata resta lo stipendio di quest'ultima, impegnata in una impresa di pulizie. Il proprietario dell'immobile dove risiedeva la famiglia è stato costretto a sfrattarla. Venuti a conoscenza della situazione ci siamo prima attivati con il proprietario, che ha gentilmente concesso più proroghe, e quindi, arrivati al limite, cercando una soluzione alternativa. Tramite un annuncio pubblicato anche sui giornali ci siamo rivolti ai proprietari di immobili e appartamenti sfitti, mettendo a disposizione 12.000 euro come contributo. Purtroppo non abbiamo avuto risposte”.



Ma fortunatamente la vicenda si è conclusa positivamente. Grazie allo spirito di solidarietà che anima la comunità sangiulianese, nel momento più cupo è arrivata la soluzione.

“L'Associazione non riconosciuta di San Martino ad Ulmiano, tramite il suo presidente Filippo Pancrazi - prosegue Marchetti - ci ha offerto una sistemazione per la famiglia. L'associazione, senza scopo di lucro, gestisce beni immobiliari messi a disposizione su base volontaria dagli iscritti secondo principi di solidarietà e fratellanza. Grazie a loro la famiglia può tornare a sperare in un futuro senza problemi. Ringrazio il presidente Pancrazi, il consiglio direttivo e tutti gli associati per il grande senso civico dimostrato”.