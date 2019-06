Faceva prostituire la compagna in strada: in manette 62enne

Favoriva e sfruttava la prostituzione della compagna convivente, accompagnandola con la propria vettura lungo la strada provinciale bientinese e controllando a distanza, anche per alcune ore, l’attività messa in atto dalla donna con clienti occasionali. E' per questo motivo che i Carabinieri di Castelfranco di Sotto, hanno arrestato ieri, 31 maggio, al termine di prolungati accertamenti e servizi di pedinamento ed osservazione, un italiano di 62 anni.

L'uomo, espletate le formalità rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata nella mattina odierna davanti al Tribunale di Pisa.