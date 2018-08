Gestivano la "carne fresca" da far prostituire in strada: quattro persone in carcere

Quattro persone in carcere e quattro gravate dall'obbligo di dimora, con il divieto di lasciare l’abitazione nelle ore notturne. Sono i provvedimenti emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa ed eseguiti questa mattina, 14 agosto, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pisa, con la collaborazione dei militari effettivi alle Stazioni di Pisa, Viareggio, Massarosa e Livorno, nell'ambito di una lunga indagine.

Associazione per delinquere, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione a scopo di prostituzione: sono questi i pesanti capi di imputazione che gravano sugli otto indagati.

Le indagini: le 'madrine' a capo del sodalizio

La lunga indagine è scattata circa due anni fa quando il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Pisa ha, nel tempo, scoperto un’intricata maglia di rapporti fra transessuali brasiliani e complici italiani, che, per anni, hanno tratto il loro profitto dalla prostituzione di circa trenta transessuali brasiliane, costrette a 'battere' la strada per pagare i debiti contratti con le 'madrine'. Nell'estate 2016 agli investigatori era arrivata una segnalazione da una transessuale, esasperata dalle continue pressioni di chi l’aveva “accomodata” in un appartamento pisano e “autorizzata” a prostituirsi per strada. Da qui sono scattati pedinamenti, identificazioni, intercettazioni telefoniche e ambientali che, a partire da una coppia di transessuali, ha visto il coinvolgimento di altri connazionali e di alcuni italiani. La coppia di transessuali, una 35enne detta Denise e una 33enne nota come Kailane, aveva base a Pisa e proprio nella città della Torre organizzava l’arrivo dei connazionali: giovani transessuali pronte a prostituirsi per mantenersi da vivere. I due organizzatori del sodalizio criminale facevano accomodare le vittime connazionali in alcuni appartamenti cittadini e, di sera, organizzavano il loro trasporto per il 'luogo di lavoro', a bordo strada, in particolare sull’Aurelia, in zona Migliarino Pisano oppure nelle prossimità della zona Navicelli e nei vicini quartieri. I trasporti erano effettuati da autisti italiani, membri a tutti gli effetti dell’associazione a delinquere, che si facevano pagare dalle trans per ogni viaggio, andata e ritorno. Le giovani vittime erano di fatto obbligate a prostituirsi per diversi mesi, per poter pagare il debito alle due 'madrine', Denise e Kailane, che, per permettere alle trans di prostituirsi, chiedevano inizialmente il saldo di 5.000 euro. Ma il debito era destinato a lievitare, fino anche a 20.000 euro, prima che la prostituta potesse essere dichiarata 'libera'. Alla conquistata libertà, le vittime erano invitate ad abbandonare i luoghi di prostituzione, perché le 'madrine' erano in continua attesa di altre giovani transessuali dal Brasile: “carne fresca”, secondo il gergo emerso dalle intercettazioni.

Oltre alle due madrine, altre due transessuali brasiliane, peraltro già indagate, in passato, per simili reati, erano coinvolte nel sodalizio: si tratta di una 32enne detta Natasha e di una 47enne detta Pamela. I due, d’accordo con Denise e Kailane, gestivano l’affitto delle piazzole, in zona Navicelli. Pretendevano la pigione per ogni ora trascorsa sulla strada oppure si accordavano con le madrine delle trans sfruttate, che, di conseguenza, vedevano lievitare il debito contratto con Denise e Kailane, grazie al conto finale dei corrispettivi spettanti per la 'locazione'.

Un'altra transessuale, nel corso degli accertamenti, ha fatto emergere il proprio ruolo nell’associazione per delinquere. Pur non essendone promotrice, Xuxa, di 41 anni, è stata identificata come partecipante al sodalizio, soprattutto nella gestione di alcune vittime transessuali che le due madrine si preoccupavano di ospitare e alle quali assegnavano le piazzole di sosta per potersi prostituire. Sotto l’attenta direzione di Denise e Kailane, Xuxa valutava anche la produttività dei connazionali sfruttati, dei quali cercava di esaltare le qualità, spostandoli di volta in volta nelle zone più redditizie o permettendo loro di prostituirsi in appartamento, lusso concesso soltanto a pochi prescelti.

I 'tassisti' italiani