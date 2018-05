Sfuggiva all'arresto nascondendosi nel suo camper: in manette 49enne

Doveva scontare una pena di 5 anni per incendio, rapina e furto. Reati commessi negli anni scorsi in Sardegna. Invece vagava per la città con il camper, cambiando continuamente via per non essere rintracciato. Nella mattina di ieri, venerdì 25 maggio, i Carabinieri di Pisa, hanno localizzato e arrestato un 49enne di origini bosniache sul quale gravava un ordine di carcerazione della procura di Nuoro. L'uomo dovrà ora scontare la sua pena.