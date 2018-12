Sgomberato il campo nomadi di Navacchio: "Dalle parole alle ruspe"

"Dopo 30 anni di illegalità, finalmente stamani sono arrivate le ruspe". Con questo annuncio il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi ha presentato la mattina di lunedì 17 dicembre l'avvio dei lavori di smantellamento del campo nomadi di via del Nugolaio a Navacchio. Un intervento pianificato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza fortemente voluto dall'amministrazione leghista.

"I nomadi che occupavano questo campo sono stati sgomberati preventivamente - ha detto il primo cittadino - hanno abbandonato questo luogo più di 34 nomadi che vivevano qua da 30 anni in una situazione impressionante di degrado. Condizioni igienico-sanitarie allucinanti, animali sparsi, sporco, rifiuti, eternit, inquinamento di tutti i tipi. Nell'indifferenza totale delle amministrazioni Pd precedenti. Con la Lega la situazione è radicalmente cambiata. In Consiglio Comunale con la Giunta abbiamo approvato l'eliminazione dei regolamenti che 'regolavano' la vita del campo, che non erano chiaramente mai rispettati".

Nel dettaglio il sindaco Ceccardi ha spiegato che "c'era una situazione molto particolare: addirittura l'amministrazione 30 anni fa fece l'atto di acquisto di questi terreni, che però non aveva mai concluso, tanto che sono ancora privati pur avendo dato l'amministrazione comunale di Cascina l'80% della somma per acquistarli. Adesso regoleremo anche le pratiche burocratiche, ma prima di tutto abbiamo dovuto eliminare gli abusi che erano stati fatti. Baracche, roulotte, bagni chimici completamente distrutti. Condizioni disumane in cui erano costretti a vivere tantissimi bambini, che adesso sono stati affidati ai servizi sociali. Dalle parole ai fatti, e alle ruspe. Questa è la risposta a chi diceva che non ce la avremmo mai fatta".