Navacchio: entro la fine dell'anno sarà sgomberato il campo nomadi

Il campo nomadi di Navacchio, nel comune di Cascina, sarà sgomberato entro la fine dell'anno. E' quanto è stato stabilito questa mattina, venerdì 7 dicembre, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Pisa.

"Il campo nomadi di via del Nugolaio vede la presenza didi cui ventiquattro minori. Tale insediamento era regolamentato da apposite prescrizioni che prevedevano, a carico dei capi famiglia, una serie di obblighi tra i quali quelli di garantire la pulizia delle piazzole assegnate, dei bagni e dell’intera area - si legge in una nota del Comune di Cascina - l’amministrazione comunale, per mezzo dell’assessore alle Politiche Sociali Edoardo Ziello, ha fissato nel PEG, come obiettivo strategico, la chiusura del campo".

Così la scorsa estate è stato effettuato un censimento e si è aperta una fase di sensibilizzazione delle famiglie al fine di convincerle a lasciare l'area. A fine novembre l’Asl e i vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale, hanno compiuto un sopralluogo per accertare lo stato dell’insediamento, non riscontrando le condizioni di vivibilità.

“Lo sgombero del campo nomadi di Nugolaio è doveroso. Avevamo detto di voler togliere ogni insediamento nomade nel territorio comunale di Cascina e così stiamo facendo - afferma l'assessore Ziello - rispettiamo il mandato che ci hanno conferito i cascinesi due anni fa, regalando un futuro migliore ai ventiquattro minori che attualmente vivono nel campo. Nel Paese che ho in mente non c’è posto per i campi rom poiché molto spesso diventano ricettacoli di criminalità che aumentano la marginalità sociale e il degrado urbano” conclude Ziello.