Sgombero del 'Galeone', danneggiamenti in città: "Provocazione inaccettabile"

Dopo lo sgombero, i danneggiamenti. Il gruppo di anarchici che occupava da anni lo stabile ex Enel ribattezzato 'Galeone', nei pressi del mercato di via Paparelli, una volta allontanato dalle forze dell'ordine dalla struttura nel pomeriggio di ieri 30 luglio ha sfogato la rabbia per l'accaduto lasciando alcuni segni in città del suo passaggio. Divelto un cartello stradale, imbrattate le mura e l'ingresso di Palazzo Gambacorti.

Il gesto è stato condannato e commentato dal sindaco di Pisa Michele Conti: "Stamattina è stato sgomberato il centro anarchico 'Galeone occupato' nel quartiere di Porta a Lucca. Dopo aver minacciato giornalisti e cittadini, gli occupanti sgomberati si sono distinti nel corso della giornata per comportamenti indegni e azioni contro il patrimonio della città, imbrattando le mura medievali alla Porta di San Zeno, sradicando cartelli stradali e persino arrivando a imbrattare il palazzo comunale, rompendo la porta di accesso. Una provocazione inaccettabile, tanto più grave perché avvenuta durante il consiglio comunale, il consesso che rappresenta tutta la comunità cittadina. Pisa merita rispetto, qui non c’è spazio per gli incivili: i responsabili dei reati spero siano individuati dalle forze dell'ordine per le azioni dovute e mi auguro che tutte le forze politiche condannino con fermezza queste azioni inqualificabili. Ringrazio il Prefetto e il Questore per lo sgombero di stamani e per il lavoro che spetta loro nei prossimi giorni".

Esulta su Facebook anche il Ministro dell'Interno e leader leghista Matteo Salvini: "Dopo l'ex Moi di Torino, sgomberato anche un centro anarchico occupato, a Pisa. Avanti così, in tutta Italia, per riportare ordine e legalità. Grazie a Forze dell'Ordine, prefetto, magistratura e amministratori locali. La pacchia è finita!".

Gallery