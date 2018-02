Sgominata banda di ladri pronta a rubare in un'abitazione

Sono stati sorpresi mentre erano chini sulla serratura nel tentativo di entrare in un'abitazione per fare razzia di ogni bene. Sgominata ieri mattina, martedì 20 febbraio, dalla Polizia di Stato di Pisa, una banda composta da tre georgiani, uno regolare e due con visti turistici per l’Italia, specializzata in colpi in appartamento. I tre malviventi sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso di chiavi alterate.

Intorno alle 10 una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nelle ordinarie attività di controllo del territorio, ha notato il movimento sospetto di tre persone dell'Est Europa sotto il portone di un palazzo di via Valgimigli. Gli agenti, dopo aver deciso di monitorare la situazione, hanno osservato che, mentre due dei tre soggetti rimanevano appostati di 'guardia', uno faceva ingresso all’interno dell’edificio con aria circospetta, per poi tornare poco dopo e fare cenno agli altri due di entrare. "Dopo pochi minuti - ha spiegato il dirigente delle Volanti commissario capo Fabrizio Valerio Nocita - la sala operativa della Questura avvisava le Volanti in zona che una signora, che abitava proprio in quel civico, aveva appena contattato il 113 perché turbata da dei rumori sospetti provenienti dall'ultimo piano del condominio. La chiamata della cittadina era l’ulteriore conferma di quello che, di lì a poco, sarebbe successo".

Intuito lo scenario gli agenti, già appostati, hanno subito richiesto rinforzi ed atteso il momento giusto per agire. Presidiate le vie d’accesso all'immobile e bloccato l’ascensore, i poliziotti hanno iniziato a controllare il condominio piano per piano. Giunti all’ultimo, la svolta: i tre soggetti, individuati poco prima sotto al portone del palazzo, erano chini sulla serratura dell’appartamento col chiaro intento di entrare all’interno per fare razzia di ogni bene. I malviventi sono stati subito immobilizzati dai poliziotti ed arrestati per il reato di tentato furto pluriaggravato. Sulla porta di ingresso dell’appartamento c’erano i segni evidenti del tentativo di effrazione.

"Dopo l’arresto - prosegue Nocita - è proseguita l’attività di indagine. Tra i numerosi strumenti di effrazione trovati adosso ai malviventi c'era anche un mazzo di chiavi di un’abitazione privata. Intuito che potesse essere la base della banda, sono state approfondite le ricerche, a seguito delle quali, gli investigatori hanno individuato il covo in via Pardi". E' qui infatti che risiedeva uno dei georgiani, "il più grande - spiega ancora Nocita - e quello più radicato sul territorio. Solitamente si pensa che questi furti possano essere compiuti da persone che non abitano a Pisa. In questo caso invece il malvivente viveva molto vicino al luogo del crimine. Forse perchè in questo modo avrebbe potuto occultare più velocemente la refurtiva".

Successivamente gli agenti hanno perquisito anche l'appartamento in questione, rinvenendo numerosi strumenti di effrazione, lime e chiavi di ogni genere. "Sopra un tavolo - conclude Nocita - era anche presente un intero blocco serratura marca Mottura, chiusura molto comune nelle abitazioni pisane. Era stato acquistato di recente dai georgiani per esercitarsi a casa prima dei colpi". Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati anche dei buoni pasto al portatore per circa 200 euro (provento probabilmente di altri furti precedenti) e quasi 2000 euro in contanti, per i quali i malviventi sono stati anche indagati per ricettazione. Il pm di turno ha disposto la direttissima per oggi. L’arresto è stato convalidato ed il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per due, mentre il terzo verrà sottoposto all’obbligo di firma.