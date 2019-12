Si è costituto il sincadato Ancl a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In data 29/11/2019 si è tenuta l’assemblea costitutiva ed elettiva del SINDACATO UNITARIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO - ANCL SU per la Provincia di Pisa. L’assemblea degli iscritti, appositamente convocata dal Commissario straordinario, ha proceduto alla elezione dei membri del Consiglio Provinciale e del Revisore unico. Sono stati eletti a ricoprire le cariche per il prossimo quadriennio: Dott. Marzio Rifiuti – Presidente Rag. Lorenzo Bracaloni – segretario e tesoriere Rag. Giovanni Ninci – consigliere Dott. Andrea Marcato – Revisore unico. I Consulenti del lavoro costituiscono sempre più un punto di riferimento per le piccole e medie aziende, non solo nell’amministrazione del personale ma anche nella gestione della fiscalità di impresa, della sicurezza, della sfera previdenziale, della crisi di impresa. Sono inoltre un imprescidibile collegamento tra imprese, lavoratori, enti previdenziali e fiscali. I Consulenti del Lavoro iscritti al Sindacato della provincia di Pisa avranno quindi, da oggi, un nuovo strumento di tutela sindacale, a garanzia della propria figura professionale e dei propri clienti, e potranno usufruire dei servizi che il sindacato unitario mette a loro disposizione, quali, tra gli altri, il Centro Studi Nazionale, la possibilità di ottenere risposte scritte a quesiti, riviste on line, l’ufficio legale, la piattaforma di formazione e-learning, eventi sul territorio ecc.