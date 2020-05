Si infortuna nei boschi di San Giuliano Terme: a Cisanello con l'elisoccorso

I Vigili del Fuoco di Pisa con il supporto della squadra SAF sono intervenuti intorno alle ore 15:45 nel comune di San Giuliano Terme, in località Santa Maria Mirteto, per soccorrere una donna ha subito un infortunio alla caviglia mentre faceva una passeggiata nel bosco. Per raggiungere la donna i pompieri hanno camminato per circa 30 minuti lungo un sentiero nel bosco. Una volta stabilizzata con il supporto del personale del 118 è stata presa in consegna dell’elisoccorso Pegaso che l’ha condotta all’ospedale.

