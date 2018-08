Sicurezza, il plauso di Confcommercio: "Ma si smantelli il campo rom di Ospedaletto"

"Consideriamo assai prezioso il lavoro che in queste prime settimane forze dell'ordine, polizia municipale e amministrazione comunale insieme stanno mettendo efficacemente in campo per garantire più sicurezza a cittadini, commercianti e turisti". E' quanto afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che a propsito degli interventi e dei sequestri realizzati in questi ultimi giorni parla di "una vera e propria inversione di tendenza" rispetto al passato.

Pieragnoli invita le autorità a non mollare: "Sappiamo molto bene che i fronti aperti a Pisa e sul litorale sono moltissimi, abusivismo commerciale e contraffazione, furti e rapine, spaccio e microcriminalità, parccheggiatori abusivi e campi nomadi per citarne solo alcuni. Ci rivolgiamo a forze dell'ordine e amministrazione comunale perchè proseguano su questa strada, mantenendo alta l'attenzione senza mai abbassare la guardia. Occorre garantire sicurezza e salvaguardare l'immagine stessa della città, impegnata in un progetto di rilancio turistico fondamentale".

Pieragnoli richiama il recentissimo rapporto Censis sulla filiera della sicurezza in Italia: "Pisa si conferma decima in Italia per numero di reati in rapporto agli abitanti, dato di un punto superiore rispetto alla media italiana, a conferma del fatto drammatico di quanto in questi anni il fenomeno sicurezza sia stato sottovalutato prima, trascurato poi, con effetti sulla città e sul tessuto imprenditoriale che sono purtroppo sotto gli occhi di tutti".

Pieragnoli punta infine il dito sul campo rom di Ospedaletto: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che quella situazione, per imprese e attività commerciali è preoccupante e pericolosa. Al punto che come associazione presentammo ad inizio anno un circostanziato esposto. Da allora niente è stato fatto. Ora la richiesta che facciamo è che, dopo tanti proclami, si smantelli finalmente il campo abusivo come promesso dal neo assessore alla sicurezza e si metta la parola fine a questa incresciosa vicenda".