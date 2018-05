Marina di Pisa: il piano per la sicurezza sulle spiagge durante la stagione estiva

Garantire maggior sicurezza per i bagnanti del litorale durante la stagione estiva. E' questo l'obiettivo di due diverse convenzioni sottoscritte dal Comune con Vigili del Fuoco, Prefettura e Croce Rossa di Pisa.

La prima, del valore di circa 15.500 euro, prevede che i Vigili del Fuoco organizzino "un posto di vigilanza per il soccorso tecnico urgente in mare composto da 2 operatori in possesso di abilità e capacità operative nel settore acquatico" e dotati di "adeguate risorse strumentali". La zona su cui dovrà vigilare il presidio è quella compresa tra Bocca d’Arno e le spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, fino a piazza Sardegna. Il servizio sarà effettuato per un totale di 28 giorni, quelli in cui si prevede maggior affluenza di bagnanti, dal 16 giugno al 15 settembre, secondo un calendario preventivamente concordato fra le parti.

La seconda convenzione, quella con la Croce Rossa, ha invece un valore di circa 29mila euro e ha come obiettivo quello di "garantire attività di presidio a terra con personale specializzato, garantendo anche lo svolgimento di incontri con i bagnanti per esporre le regole per una balneazione sicura". Il servizio verrà svolto nei weekend da sabato 16 giugno a sabato 15 settembre, per un totale di 28 giornate. Ogni presidio (saranno 4 in totale, di cui uno per la zona di via Tullio Crosio e gli altri 3 per le spiagge di ghiaia delle celle 4-5-6-7) sarà formato da due addetti, di cui uno con brevetto di bagnino, con tutti gli strumenti adatti per il primo soccorso.