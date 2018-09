Sicurezza, continuano i controlli della Polizia: un arresto e 2 denunce

Continuano, nonostante gli incendi di questi giorni, i controlli della Polizia per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica cittadina. Le volanti, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, nella giornata di ieri, martedì 25 settembre, hanno identificato 30 persone e controllato 301 veicoli con il sistema automatico 'Mercurio' (un sistema che consente di leggere automaticamente le targhe dei mezzi fermati per compararle con quelle presenti nell'archivio delle auto rubate Ndr).

Durante i controlli è stato inoltre arrestato un cittadino romeno in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria: l'uomo era ricercato per espiare la pena di un anno e sei mesi di reclusione. Le forze dell'ordine hanno anche denunciato due cittadini del Bangladesh, per minacce e lesioni personali nei confronti di un loro connazionale, e due tunisini risultati inottemperanti al foglio di via del questore di Pisa .

I poliziotti, insieme alla Polizia Municipale ed alla Guardia di Finanza, hanno inoltre svolto un servizio congiunto nell'area di Piazza dei Miracoli per contrastare il commercio abusivo. Durante i controlli un senegalese è stato segnalato al questore per l’irrogazione del Daspo Urbano.