Sicurezza ed emergenze di bordo: come gestirle al meglio?

La sicurezza in mare non è mai abbastanza e chi va per mare sa che tenere tutto sotto controllo per evitare spiacevoli inconvenienti è una regola aurea. Che si esca in mare per una breve veleggiata, una regata impegnativa o una vacanza la sicurezza è sempre al primo posto. Per questo motivo lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa organizza ogni anno un seminario di formazione sulla sicurezza a bordo che richiamo sempre molti appassionati, armatori e professionisti del mondo della nautica. Quest’anno ci incontreremo con un seminario on line mercoledì 15 luglio alle ore 21 alla presenza di Umberto Verna di Safety World con Francesca Farina di Fni-HiNelson leader nel settore delle forniture per la nautica e dei sistemi di sicurezza. Si parlerà non soltanto di sicurezza a bordo, ma anche di come gestire al meglio le emergenze che in un ambiente come la barca a vela e, magari, lontano da un porto sicuro, acquistano sempre un carattere molto particolare. A moderare la serata Mauro Melandri di Zerogradinord (http://www.zerogradinord.net), l’agenzia comunicativa dedicata al mondo della vela e delle regate e saranno presenti, come ospiti, Roberto Lacorte, Presidente Ycrmp e Giampiero Intrieri che del club pisano è direttore sportivo. Umberto Verna, istruttore di vela professionista, è il punto di riferimento per quanto riguarda la sicurezza e da alcuni anni organizza corsi di aggiornamento col club pisano, è anche autore di pratici manuali per navigare in tranquillità e senza rischi.