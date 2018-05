Sicurezza in estate: più controlli sulle strade del litorale

Si è riunito ieri mattina, 14 maggio, al Ctp1 di Marina di Pisa, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Angela Pagliuca per fare il punto sulla prossima stagione estiva. Erano presenti il vicesindaco di Pisa Paolo Ghezzi, il sindaco del Comune di Vecchiano Massimiliano Angori, le associazioni di categoria ed i vertici delle Forze di Polizia.

Il Prefetto ha manifestato l'esigenza di intensificare ulteriormente le misure per la sicurezza stradale, la prevenzione alla criminalità diffusa, il contrasto all'abusivismo commerciale e allo spaccio di droghe, nonchè di ogni altra forma di vandalismo e disturbo della quiete pubblica. Dal canto suo il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha assicurato che le risorse di uomini e mezzi presenti sul litorale saranno utilizzati solamente per i servizi estivi lungo la costa, mentre la novità, da quest'anno, è che saranno utilizzati in servizi di controlli anche gli uomini dei reparti del comparto aeronavale della Guardia di Finanza.

Nel dettaglio, queste le previsioni del Comitato:

- nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale, saranno intensificati i servizi delle Forze di Polizia durante i fine settimana, con i mirati controlli sulle direttrici che conducono al litorale;

- saranno implementati i servizi volti a contrastare il fenomeno dei furti e dello spaccio e si appronteranno appositi controlli della viabilità lungo l'Aurelia e la superstrada Fi-Pi-Li per il contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

- sindaci, con la collaborazione delle associazioni di volontariato del primo soccorso e della protezione civile, sulla base anche alle convenzioni stipulate con la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, implementeranno i servizi per la prevenzione incendi e il soccorso in mare;

- i concessionari degli stabilimenti balneari garantiranno la piena fruibilità dei vialetti che conducono al mare al fine di migliorare la sicurezza e il transito dei mezzi di soccorso;

- misure specifiche saranno adottate per migliorare la fluidità del traffico soprattutto nei fine settimana.