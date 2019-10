Sicurezza all'ospedale Cisanello, Aoup: "Prese le misure opportune, non si può militarizzare"

L'Aoup interviene su quanto denunciato dal sindacato infermieri Nursind nei giorni scorsi circa i "furti negli spogliatori e feci nelle docce" dell'ospedale Cisanello.

"In primo luogo - scrive in una nota - è utile ricordare che l’ospedale non può essere trasformato in una caserma o comunque in un luogo militarizzato. Esiste un servizio interno di vigilanza che garantisce la sicurezza e controlla a orari prestabiliti tutte le porte di accesso, provvedendo a chiudere quelle che, spesso, vengono lasciate aperte. In riferimento più precisamente agli spogliatoi posti al piano -1 dell’edificio 30, lo scorso 24 settembre la direzione aziendale aveva provveduto ad effettuarvi un sopralluogo. In seguito al sopralluogo era stato redatto un verbale e indicate le misure da adottare. La misura prevista per lo spogliatoio donne era stata il ripristino della porta d’ingresso, il che è puntualmente accaduto".

"Per lo spogliatoio uomini - prosegue l'Aoup - era stato indicato che venisse effettuato il ripristino dell’impianto elettrico, il che è avvenuto, così come la sostituzione dell’elettroserratura, ordinata a fine settembre e giunta in Azienda. Il verbale, oltre a indicare le misure da adottare nell’immediato, elencava anche alcune buone pratiche utili a far sì che luoghi frequentati da centinaia di persone rimanessero in ordine e protetti. Si invitavano perciò tutti gli utilizzatori a non lasciare aperte o accostate le porte di accesso, a non far usare il proprio badge per l’accesso a personale non autorizzato, a riconsegnare le chiavi dell’armadietto al proprio coordinatore infermieristico quando non lo avevano più in uso".