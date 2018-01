Sicurezza a Porta a Mare: in 3 mesi di controlli 16 arresti

Il 16 gennaio in Prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha analizzato i risultati delle operazioni straordinarie di controllo del territorio disposte per Porta a Mare, con particolare riferimento alla Corte Sanac. Erano presenti: il Questore Paolo Rossi, il Comandante Provinciale Carabinieri Nicola Bellafante, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giancarlo Franzese, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, l'assessore Ylenia Zambito, il Comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli e il Comandante della Polizia Provinciale Daniele Serafini. La riunione ha inoltre costituito l'occasione per un esame congiunto delle disposizioni introdotte in tema di sicurezza urbana relativamente alle occupazioni di immobili.

"Il nuovo sistema - spiega in una nota la Prefettura - introduce, attraverso la centralità del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in composizione allargata anche ai rappresentanti dei Comuni e della Regione e di altri enti e associazioni competenti in materia, un percorso equilibrato di interventi in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. In tale direzione sono state poste le basi per l'avvio con l'amministrazione comunale di Pisa di una più stretta collaborazione in grado di fornire alla problematica in argomento opportune soluzioni".

In attesa di nuove misure, nel periodo compreso dal 15 ottobre 2017 al 15 gennaio 2018, l'azione svolta dalle Forze dell'Ordine ha portato all'arresto di 16 persone per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, 4 per reati contro il patrimonio, ed alla denuncia di altre 19 in stato di libertà per gli stessi reati. Durante i controlli straordinari sono state effettuate 19 perquisizioni con l'identificazione di numerose persone, con poi il sequestro delle sostanze e la conseguente segnalazione alla Prefettura degli assuntori.

Il Prefetto Pagliuca ha quindi disposto la prosecuzione dei controlli straordinari nella zona di Porta a Mare e Corte Sanac, sottolineando la necessità di "riattivare i canali di contatto con le associazioni di categoria, anche per l'attuazione di idonei sistemi di videosorveglianza, da collegare con le centrali operative delle Forze di Polizia, come convenuto in più incontri tenutisi in Prefettura".

Il Prefetto infine ha voluto ringraziare le Forze dell'Ordine e le Polizie locali per "l'elevato impegno quotidianamente svolto, che è stato particolarmente incisivo durante le festività natalizie, nel corso delle quali i numerosi servizi straordinari hanno consentito di evitare qualsiasi problematica di ordine pubblico".